VK Fest 2025 вошел в Книгу рекордов России по числу выступающих

В пяти городах, в том числе в Челябинске, приняли участие почти 300 артистов и более 200 тысяч гостей

VK Fest 2025, который прошел в пяти городах России, стал рекордсменом по числу артистов, выступивших на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, «Сириусе», Казани и Челябинске. По данным оргкомитета, фестиваль собрал 295 артистов и 205 тысяч зрителей.

«Это результат командной работы и любви нашей аудитории. Только в Москве с нами были 85 тысяч человек — это невероятно вдохновляет. Мы чувствуем эту энергию и точно не собираемся останавливаться. Спасибо за теплый прием, поддержку и доверие», — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Напомним, во всех городах билеты на VK Fest были полностью раскуплены. Ведущими события стали Дима Масленников, Олеся Иванченко, Дмитрий Журавлев, Гурам Амарян, Ксения Собчак и Ида Галич.



В паблик-токах VK Лектория в пяти городах поучаствовали 100 экспертов и знаменитостей. Среди них Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Надежда Джабраилова, SHAMAN, Ольга Бузова, Наталья Краснова и многие другие. Спикеры провели дискуссии и анонсировали новые проекты. В Челябинске говорили про спорт, современную музыку и женский юмор, в Казани обсуждали традиции, инновации, культурную и спортивную жизнь Татарстана. В Петербурге спикеры рассказали про современный облик города, русский балет и хоккей. Программа лектория в Москве была посвящена технологиям в кино, монетизации лайков и особенностям российских фестивалей.

На сцене VK Fest в Челябинске выступили JONY, «Три дня дождя», Юлия Савичева, «Комната культуры» и Баста.

Участниками зон инфлюенсеров VK Fest 2025 стали десятки популярных блогеров и артистов. В этом году впервые открылся Дом инфлюенсеров — интерактивное пространство, где гости встречались с блогерами и участвовали с ними в активностях. В зонах спорта, технологий, косплея, творчества, видеоигр и локации для детей посетители участвовали в сотнях развлечений для всей семьи.



В официальном сообществе фестиваля проходила онлайн-трансляция московского VK Fest. В прямом эфире показали дефиле и перформансы на синей дорожке, события сцен и интервью с селебрити из студии Владимира Маркони. Включения из «Лужников» чередовались с сюжетами о том, как фестиваль прошел в Челябинске, «Сириусе», Казани и Санкт-Петербурге. Трансляцию и часть выступлений на Синей сцене в Москве перевели на русский жестовый язык. Ее посмотрели 2 миллиона раз.