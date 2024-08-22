VK Education открывает набор на бесплатные образовательные IT‑курсы

Лучшие студенты ряда программ смогут получить офер в компанию

VK Education запускает набор студентов на 31 бесплатную образовательную программу по IT- и digital-специальностям. В их числе — открытые онлайн-лектории на VK Видео, асинхронные курсы для новичков, долгосрочные программы для студентов в ведущих вузах страны и углубленные курсы с серьезным отбором. Лучшие студенты ряда программ смогут получить офер в компанию.

Количество образовательных программ VK Education по сравнению с весенним набором выросло вдвое. Осенний набор на программы VK Education включает в себя шесть направлений и 19 открытых курсов:

● Искусственный интеллект и анализ данных: «Математика для машинного обучения и анализа данных», «Системы обработки и анализа больших массивов данных», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения», «Основы искусственного интеллекта».

● Разработка: «Системное программирование», «Алгоритмы и структуры данных», «Базовый Python», «Frontend-разработка», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Ручное тестирование», «Углубленный Python».

● Информационная безопасность: «Введение в основы информационной безопасности».

● Продуктовое направление: «Продакт-менеджмент» и открытые лекции в рамках проекта Digital Camp.

● Креативные индустрии: «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг», «Медиаарт», «Разработка игр и игровой рынок к РФ».

● Универсальные навыки: «Гибкие навыки для старта карьеры».

Курсы насыщены практикой и кейсами компании: под руководством экспертов VK студенты будут работать над реальными задачами и получат набор навыков, необходимых для карьеры в IT. Лучшие выпускники программ VK Education смогут претендовать на позиции стажеров и начинающих специалистов в команде VK.

Часть программ будет доступна всем желающим — они пройдут в формате асинхронных курсов и открытых лекториев на платформе VK Видео. А курс «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг» также будет доступен на жестовом языке.

Подробнее о каждой программе, сроках регистрации, длительности обучения и необходимом уровне подготовки можно узнать на сайте VK Education.

В 2024 году впервые пройдет набор на кросс-кампусные курсы — программы VK Education будут интегрированы в образовательные планы сразу нескольких университетов. В таком формате пройдут шесть курсов: «Системный дизайн», «Информационный поиск», «Современные рекомендательные системы», «Современный NLP. Большие языковые модели», «Продакт-менеджмент в IT» и «Вводный курс по инструментам разработки». Преподавателями в них будут выступать как специалисты VK, так и педагоги вузов.

Также студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, МГУ, МАИ, ИТМО и ряда других российских вузов могут присоединиться к совместным с VK Education программам в своих университетах: «Мобильный разработчик на Android», «Алгоритмы и структуры данных», «Фронтенд-разработка», «Мобильный разработчик на iOS», «Программа по веб-разработке» и Tarantool Lab.