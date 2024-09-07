Вице-президент Федерации бокса Златоуста — о необходимости прийти на выборы

Каждый голос определит курс развития всего региона

Выборы губернатора Челябинской области в самом разгаре. На участки приходят семьями, компаниями друзей, коллективами. Все они выбирают курс региона на ближайшие годы. Голосование — важный шаг, так считает и вице-президент Федерации бокса Златоуста и почетный гражданин города Василий Поляков. О том, каким он видит Город крылатого коня через пять лет, Василий Яковлевич рассказал корреспонденту нашего медиахолдинга.

По мнению Василия Полякова, за последние годы Златоуст заметно преобразился: это заслуга властей всех уровней. Но граждане тоже должны включаться в развитие города:

«Я призываю вас, горожане, делать самим что-то полезное. Я ведь не просто агитирую, я и сам что-то делаю. Каждое утро я расчищаю двор своего подъезда, у соседних подъездов. Я получаю хороший заряд».

Также, по мнению почетного гражданина Златоуста, важным шагом будет прийти и проголосовать — это решит дальнейшую судьбу города, его преображения, развития.

«Дорогие златоустовцы, давайте выберем достойных руководителей. А достойные просматриваются. Надо прийти и проголосовать», — призывает Василий Поляков.