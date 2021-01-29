Вице-премьеру РФ показали эпицентр выбросов в Челябинске

Виктория Абрамченко, Алексей Текслер и Светлана Радионова пообщались с гендиректором «Мечела» прямо на производстве

Челябинский «Мечел-Кокс» — одно из самых вредных производств Группы компаний «Мечел» сегодня принимал высокопоставленных гостей. В рамках рабочего визита в регион предприятие посетила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Вице-премьер в столице региона, сегодня, 29 января изучает вопросы, связанные с экологической обстановкой в области.

Вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой Виктория Абрамченко ознакомилась с изменениями, введенными на производстве, сокращающими вредные выбросы. Презентовал их генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

«Олег Коржов рассказал, что к 2024 году выбросы предприятия „Мечел-Кокс“ уменьшатся на 22%. К настоящему времени выбросы веществ первого-третьего классов опасности уже сократились более чем в 10 раз», — сообщает с места событий корреспондент Первого областного информационного агентства.

Напомним, что накануне Алексей Текслер и Олег Коржов подписали двустороннее соглашение, в рамках которого предприятия «Мечела» сократят объем выбросов на 15 тысяч тонн в год. Это позволит внести дополнительный вклад в решение экологических проблем региона.

Ранее Алексей Текслер и Виктория Абрамченко посетили полигон челябинской свалки, где ознакомились с процессом рекультивации. Уже летом 2021 года процесс будет завершен и территорию начнут благоустраивать.