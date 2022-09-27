Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проверил, как Волноваха готовится к зиме

Он высоко оценил вклад Челябинской области в восстановление жилого фонда и инфраструктурных объектов города.

Марат Хуснуллин проанализировал, как продвигается строительство и ремонт жилья в Волновахе. Он отметил, что сейчас нужно в первую очередь подготовить коммунальные службы к зиме, оценить состояние сохранившихся зданий, проверить работу подрядчиков. Фирмам, которые будут справляться с нагрузкой, дадут новые объекты.

«В целом могу сказать, что шефствующие над городом Челябинск и Ямал, работы ведут очень активно: дороги строятся, дома ремонтируются. В короткие сроки привели в порядок общежитие. Здесь смогут разместиться соцработники и врач», — уточнил вице-премьер РФ в своем телеграм-канале.

Напомним, что Челябинская область взяла шефство над двумя донецкими городами — Волновахой и Ясиноватой.

Здесь восстанавливают детские сады, запустили к новому учебному году другие учебные заведения. В ближайшем будущем планируется привести в порядок и другие объекты на подшефных территориях.