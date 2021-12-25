Вице-премьер РФ исполнил новогоднюю мечту школьника из Челябинской области

Зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний»

Заместители премьера РФ приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний» и исполнили желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Например, 17-летний Алексей из Челябинской области сможет побывать на Гран-при «Формулы-1» в России, сообщает пресс-служба правительства РФ.



Желание Алексея исполнил зампред правительства Российской федерации Дмитрий Чернышенко, он с января 2020 года занимается вопросами культуры, туризма, спорта, цифровой экономики и СМИ.

Также заместители председателя правительства исполнили новогодние желания детей из других регионов. Андрей Белоусов подарит девятилетнему Максиму из Вологодской области полет в аэродинамической трубе. Виктория Абрамченко поможет восьмилетнему Никите из Красноярского края побывать пилотом самолета. Маленькая Алена мечтает побывать на Байкале, осуществить мечту ей поможет Юрий Трутнев. Александр Новак попросит певицу Ларису Долину встретиться с 14-летней Елизаветой из Санкт-Петербурга. Мечту 12-летнего Даниила поплавать с дельфином исполнит Марат Хуснуллин. 11-летний Сергей из Рязанской области мечтает побывать пилотом вертолета. Осуществить мечту ему поможет Алексей Оверчук.

Благодаря акции «Елка желаний» дети-инвалиды, ребята, оставшиеся без родителей или перенесшие тяжелые заболевания смогут исполнить исполнить свои новогодние мечты, помочь в этом может любой неравнодушный гражданин.