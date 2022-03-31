Вице-премьер Абрамченко: России хватит сахара до нового урожая

Стране не грозит остаться без сахара и гречки, заявила Виктория Валериевна в эфире федерального телеканала

Производство сахара в России превышает потребности населения, на складах заводов сформирован запас до двух миллионов тонн. Об этом в эфире программы «Вести» (телеканал «Россия 1») сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.



«Сахара достаточно, на складах у заводов его достаточно до нового урожая. И его хватит до нового урожая, то есть до сентября», — отметила зампредседателя кабмина РФ.

По словам Абрамченко, в РФ в год производится около 6 миллионов тонн сахара, потребляется около 5,8 миллиона тонн. Кроме того, до 31 августа будет действовать запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца. Аналогичная ситуация с гречкой: ее запасов также хватит минимум до осени.

«Растут издержки у производителей, затраты на логистику, на упаковку. А по некоторым видам упаковки затраты выросли в два, в три раза. Соответственно, это отражается на стоимости товара. И, конечно же, это ажиотажный спрос. В настоящее время мы можем говорить, что уже ажиотажный спрос снижается. И в последнюю неделю мы практически приблизились к нормальному потреблению сахара в сутки», — прокомментировала Виктория Абрамченко рост стоимости продукта.