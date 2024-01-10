Сегодня, 10 января, вице-губернатор Сергей Шаль проверяет, как в Челябинске идут работы по вывозу снега с улиц, а также как убирают сосульки с многоквартирных домов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам Сергея Шаля, уборка сосулек — обязанность управляющих компаний. Они должны нанимать автовышку, которая приезжает и срезает сосульки.

«Для уборки сосулек жителям нужно обращаться в управляющую компанию и подавать заявку по конкретному адресу. Вот здесь мы видим на Барбюса, 272 еще есть сосульки, но представитель управляющей компании гарантирует, что завтра их уберут, уже работает автовышка», — объяснил вице-губернатор.
Добавим, что власти Челябинска приобретут дополнительную тяжелую технику для очистки улиц после метелей, а также откроют вторую площадку для складирования снега. Об этом заявила глава города Наталья Котова.