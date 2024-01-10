Вице-губернатор Сергей Шаль рассказал, как в Челябинске убирают сосульки

Управляющие компании нанимают автовышки для очистки крыш

«Для уборки сосулек жителям нужно обращаться в управляющую компанию и подавать заявку по конкретному адресу. Вот здесь мы видим на Барбюса, 272 еще есть сосульки, но представитель управляющей компании гарантирует, что завтра их уберут, уже работает автовышка»,

— объяснил вице-губернатор.