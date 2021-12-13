Вице-губернатор области Ирина Гехт вручила паспорта лучшим школьникам региона

14-летние ребята, с достижениями в спорте, учебе, науке и творчестве торжественно получили первые документы

12 декабря в Челябинске прошла акция «Мы — граждане России!», где замгубернатора региона Ирина Гехт вручила 26 лучшим школьникам Челябинской области. Первый документ получили 14-летние ребята, имеющие большие достижения в спорте, учебе, науке, творчестве и общественной жизни. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.







Первый замгубернатора отметила, что с приобретением паспорта школьник получает дополнительные права и обязанности.

«Долг каждого из вас — достойно нести по жизни звание гражданина России, осознавать ответственность за свои поступки и уважать законы государства, а сейчас самая важная задача для вас — это хорошо учиться, получать прочные, глубокие знания», — рассказала Ирина Гехт школьникам.

Торжественное вручение паспортов всегда проходит в день государственных праздников — Дня Конституции 12 декабря и Дня России 12 июня.