Вице-губернатор Ирина Гехт 1 сентября открыла «Кванториум» в Копейске

Технопарк заработал на базе школы № 16

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт приняла участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года, в школе № 16 микрорайона Тугайкуль (Копейск). Руководитель региона открыла здесь первый в городе детский технопарк «Кванториум», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Вместе с Ириной Гехт начало учебному году в 16-й школе дали старт глава города Андрей Фалейчик и прокурор области Карен Габриелян, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, что копейская школа-долгострой на 1100 мест открылась в феврале нынешнего года. Ее должны были сдать еще в 2020 году. Болотистая местность вынудила подрядчика долго готовить площадку для строительства. Кроме того, были задержки с проектно-сметной документацией. Чтобы ускорить работы, понадобилось вмешательство губернатора Алексея Текслера.

В новом «Кванториуме» во внеурочное время смогут заниматься робототехникой 400 здешних ребят, еще 300 школьников — по программе дополнительного образования. Еще зимой для технопарка приобрели новые компьютеры на отечественном программном обеспечении и с защищенными каналами связи.