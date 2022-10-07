Вице-губернатор Алексей Фартыгин навестил южноуральских резервистов в Свердловской области

С региональным омбудсменом он прибыл в 32 военный городок

Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко сегодня работают в Свердловской области. Они посетили 32 военный городок и встретились с южноуральскими резервистами, рассказал Алексей Фартыгин.



Южноуральцы проходят боевое слаживание и в Свердловской области, в том числе и в 32-м военном городке.

«Все наши ребята сплоченные, у них сформированы единый боевой дух и дисциплина. Очень хорошие впечатления от их серьезного настроя, подхода к службе, ответственности. Передал горячий привет от губернатора Алексея Текслера, его пожелания. Самое главное для ребят сейчас — уделять внимание своей медицинской и боевой подготовке», — поделился своими впечатлениями Алексей Фартыгин.

Юлия Сударенко и Алексей Фартыгин подробно ответили на вопросы земляков, рассказали о принятых мерах поддержки семей, в том числе о выплатах на детей и бесплатном обучении и питании.

«Ребята очень позитивно восприняли, что их семьи не останутся без внимания. Отработали адресные вопросы по поддержке семей, вопросы домовладения и кредитных каникул. Ни один вопрос не останется без ответа», — отметил вице-губернатор.

Он рассказал, что мобилизованным южноуральцам передали теплые вещи: зимние ботинки, носки, шапки, перчатки. Проверили условия пребывания и питания, — никаких нареканий от земляков он не услышали. Наоборот, некоторые мужчины отказываются от ужина, потому что, по их словам, кормят здесь очень сытно и хорошо.

«Здесь они проходят тщательную подготовку. Мы сами наблюдали за тактическими учениями, стрельбой, физподготовкой. Наши ребята подходят ко всему ответственно»,— рассказал Алексей Фартыгин.

Среди резервистов — 58-летний доброволец из Снежинска. Алексей Фартыгин попросил бывшего прапорщика служить примером и дружеским наставником молодым южноуральцам.