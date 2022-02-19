Виталий Пашин: «У нас не было такого, чтобы сын обязательно попал на „Голос“»

Лев Пашин прошел слепые прослушивания и будет выступать под наставничеством Полины Гагариной

18 февраля в эфир вышел выпуск нового сезона шоу «Голос.Дети», участие в котором принял 12-летний Лев Пашин, сын депутата Законодательного собрания Челябинской области Виталия Пашина. На слепых прослушиваниях ребенок исполнил песню Джеймса Брауна It’s a Man’s Man’s Man’s World. Повернулась к нему Полина Гагарина, которая и стала его наставницей.

В интервью после выступления Лев рассказал репортеру шоу, что пришел для того, чтобы покорить вершину «Голоса». Также мальчик поблагодарил Полину Гагарину за то, что она повернулась к нему.

«Я очень сильно обрадовался, когда Полина ко мне повернулась. Как будто 10 слонов было на груди и они свалились. Я очень рад. Спасибо Полине»,— рассказал Лев.

Песню It’s a Man’s Man’s Man’s World ребенок выбрал самостоятельно — это его любимая композиция.





Сам Виталий Пашин рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что его сын пел с самого детства, но серьезно начал заниматься вокалом последние полтора года у педагога Ольги Безруковой, которая преподает в Московском гуманитарном университете.

«Он уже участвовал в различных конкурсах, где-то брал Гран-при, где-то становился лауреатом. Потом принял решение отправиться на „Голос“, решил себя попробовать там. Прошел кастинг, слепые прослушивания, будет дальше выступать. Я вообще ему сказал: „Лев, ну как будет, так и будет. Повернутся — не повернутся, это уже большой опыт.“ У нас не было какого-то фанатизма, что нужно обязательно туда попасть»,— поделился Виталий Пашин.

По словам депутата ЗСО, он вместе с преподавателем по вокалу поддерживал сына во время выступления. Теперь мальчику предстоит разобрать какие-то нюансы и недочеты с Ольгой Безруковой.