Виталий Литке призвал родителей следить за интернет-контентом детей

Министр образования Челябинской области посоветовал развивать критическое мышление школьников и студентов

Министр образования Челябинской области Виталий Литке обратился к родителям школьников и студентов с просьбой следить за контентом, который потребляют их дети.

«Сегодня в Сети появилось очень много деструктивных проявлений. Это связано и с последними событиями в том числе. Между тем наши дети много времени проводят в интернете. Поэтому родители должны обязательно погружаться в информационную повестку, в которой живет ребенок. Если окажется, что ребенка вовлекают в деструктивный контент, прежде всего следует обратиться к классному руководителю или в администрацию школы или техникума. Дальше с ребенком начнут работать компетентные органы, чтобы он понимал, что происходит», — говорит Виталий Литке.

В самом ребенке Литке советует воспитывать способность критического восприятия любой информации, а также чувство самосохранения, потребность в безопасности.

Если ребенок чувствует, что его принуждают к чему-то противозаконному, он также может обратиться к классному руководителю или рассказать об этом родителям.

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