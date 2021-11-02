Виталий Безруков покидает пост замминистра экологии Челябинской области

Специалист планирует продолжить работать в сфере экологии

Заместитель министра экологии Челябинской области сложил свои полномочия. Об этом во вторник, 2 ноября, он сообщил на своей странице в соцсети.

«Это продолжительное время я боролся с нарушителями: заводами, свалками, другими загрязнителями. Были закрыты ряд объектов, еще больше начали модернизацию. Что-то уже рекультивировано. Сносились незаконные понтоны, заборы, задерживались браконьеры, было предотвращено огромное количество природоохранных нарушений с целью сохранения нашей уникальной природы. За это время я периодически сталкивался с угрозами в свой адрес, клеветой и критикой разных „диванных“ экспертов, заказными материалами от якобы „активистов“, лоббирующих те или иные интересы с целью оказания давления. Но я все равно работал дальше и отстаивал интересы природы и обычных людей. Но рано или поздно в жизни настает момент, когда происходит эмоциональное выгорание», — сообщил Виталий Безруков.

Он заявил, что в его жизни грядут большие изменения и у него появится долгожданный ребенок.

«Я хочу больше времени проводить со своей семьей и заниматься чем-то более спокойным. Кроме того, мне необходимо восстановить силы и здоровье. Поэтому я попросил губернатора Челябинской области А. Л. Текслера освободить меня от занимаемой должности по моей инициативе. Я очень благодарен всем за работу, за интересные проекты и реальные решения. И хочу сказать всем огромное спасибо, с кем когда-либо приходилось общаться и взаимодействовать!» — добавил Виталий Безруков.

Также Виталий Безруков заявил, что остается экологом и продолжит работу в этой сфере.

В пресс-службе правительства региона информацию подтвердили, соответствующее заявление принято.