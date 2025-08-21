Вишневогорск принял фестиваль «Челябинская область — большая семья»

В центре внимания были вопросы здоровья, работы и благоустройства

Прямой диалог, открытое общение — фестиваль «Челябинская область — большая семья», который проходит уже второй год (и нынче — уже третий месяц!) уже зарекомендовал себя как площадка, где можно сразу, без волокиты, решить насущную проблему, задать вопрос напрямую представителям администрации — как местной, так и областной, а также проверить состояние своего здоровья. Не стал исключением и Вишневогорск, который принял фестиваль 21 августа. На площадке побывали журналисты ИА «Первое областное».









Безусловный лидер по посещаемости в любом районе — медицинская палатка. Здесь каждый желающий мог пройти необходимые обследования, включая флюорографию и тест на ВИЧ, а также получить консультации терапевты, невролога, кардиолога, дерматолога.





«Популярен у женщин смотровой кабинет, а одна из самых востребованных услуг является проверка анализов на холестерин и уровень глюкозы в крови. Эти тесты особенно актуальны для людей, следящих за своим здоровьем и желающих предотвратить развитие серьезных заболеваний. Абсолютно каждый посетитель получал рекомендации по лечению и, при необходимости, направление к узким специалистам», — рассказала завполиклиникой Каслей Ирина Закирова.

Желающие могли поставить прививку от гриппа — медики между делом рассказывали посетителям о важности вакцинации. За восемь часов работы через палатку проходит до 200 человек — это уже статистика.





«Придут триста — обслужим и триста, мы готовы», — говорят молодые врачи.

Жительница Вишневогорска Валентина (80+) узнала о мероприятии из соцсети и воспользовалась возможностью пройти всех врачей в одном месте, без беготни по кабинетам. Говорит, какие-то проблемы «раскопали» в глазном дне:





«А в остальном у меня все прекрасно — хоть в космос можно отправлять».





Бывают и более сложные случаи, рассказывает администратор больничной палатки: так, на одной из площадок ЭКГ показала у пенсионерки состояние инфаркта, хотя та и чувствовала себя хорошо, врачи решили перестраховаться — увезли женщину на скорой в ближайшую больницу. Инфаркта не оказалось, но выявлено другое острое состояние.





И вот так — предупредительно и человекоориентированно — работают на каждой площадке фестиваля. Ты еще только приближаешься, а все специалисты уже приглашают сесть и поделиться тем, что тебя волнует.





Впервые в этом году на «Большой семье» работают специалисты налоговой инспекции — помогают с заполнением декларации, консультируют по имущественным налогам.

Служба занятости консультирует по поводу трудоустройства, по отбору вакансий, составлению резюме и о возможностях переобучения. Для подростков обязательно готовят профориентационные тесты, а для взрослых — привозят работодателей.

В Вишневогорске сотрудников набирали местный горно-обогатительный комбинат, а каслинский завод «Радий» (там производят, например, метеозонды) привез несколько мастер-классов — по вязке жгутов и сборке колодок, и надо сказать, возможность пощупать винтики-болтики и проводочки выглядит намного убедительней любых слов.









Внутри ДК «Горняк» тоже «фестивалят» — и дети, и взрослые. Играют в гигантские шахматы, участвуют в творческих мастер-классах, а посетительницы каслинского Центра дневного пребывания делают сухие души для солдат.





Процесс отработан, кажется, до автоматизма: мягкая салфетка, на нее — пенка для умывания, сворачивается и вместе с небольшим полотенцем — в упаковку.













За рабочий день фестиваля — плюс 200 таких упаковок.





О бойцах болит сердце и у местного совета ветеранов. Его «девочки» тоже сегодня на фестивале: плетут маскировочную сеть 3×6.

«Плетем, вы видите, пятнами, не соблюдая геометрию. Это специально — чтобы были выше укрывные свойства. Вот только закупаем материал для масксетей — спанбонд — на свои пенсионерские деньги, а он довольно дорогой: рулон 25 метров на 40 сантиметров стоит, в среднем, 800 рублей, а нужно его на сеть 3×6 не менее трех рулонов. Плюс сетка под основу — ее цена порядка 2700-2800», — рассказывает председатель совета ветеранов Наталья Титова.





Говорит, что если бы кто-то — администрация или предприятие — помогли бы с материалом, ветераны могли бы выдавать на-гора до четырех сетей.





В Вишневогорске сегодня и глава Каслинского муниципального округа Игорь Колышев. У него и представительские функции — вручить знак «Семейное счастье», и реальная работа:





«Здесь идет прямой диалог, здесь открытое общение, которое позволяет выработать еще и совместные решения по обращениям, расставить акценты, даже сформулировать муниципальные программы на следующий год. Все обращения, которые поступили сегодня, обязательно дойдут до меня лично, будут проанализированы, поставлены на контроль, а то, что можно сделать немедленно — будет сделано уже завтра», — говорит глава.

Главная история фестиваля — крепнущее ощущение единства: правительства области, муниципалитета и жителей, говорит руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области в Каслинском муниципальном округе Юлия Кирющенко.





И добавляет: обращений как таковых немного, и с каждым разом становится все больше благодарностей — прежде всего, главе региона — за неравнодушное отношение к людям, к большой южноуральской семье.



