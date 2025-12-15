Вирусный нейротрек «Расскажи, Снегурочка» вернется на музыкальные площадки

Его блокировали из‑за вопросов по авторским правам

Заблокированный ранее вирусный нейротрек «Расскажи, Снегурочка» вернется на музыкальные площадки и в соцсети после урегулирования юридических вопросов, передает arigus.tv. Об этом сообщила создательница композиции — блогер уроженка Бурятии Александра Комович.

Песня, полностью сгенерированная искусственным интеллектом на новый лад, стала интернет-сенсацией. Но на пике популярности ее удалили из-за нарушения авторских прав. Текст к оригинальной песне более 50 лет назад написал поэт Юрий Энтин.

«Первым нашим шагом было обращение по авторским правам. Мой муж Саша сразу же написал в „Союзмультфильм“ с запросом о правомерном использовании образа и песни, параллельно мы начали искать лейбл для официального релиза трека», — пояснила Александра Комович.

Изначально звукозаписывающая компания предположила, что для публикации достаточно указания автора стихов, но этого оказалось недостаточно. После блокировки создатели занялись легализацией трека.

«Сейчас вопрос полностью урегулирован по закону… Нам официально разрешили использование стихов и песни», — заявила Александра.

«Расскажи, Снегурочка» вернется в соцсети в ближайшее время с корректным юридическим оформлением всех прав.