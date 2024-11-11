Вирус коксаки: к чему готовиться челябинцам и как себя обезопасить

Рассказываем, что известно о турецкой ветрянке

Челябинцы, отправляющиеся на отдых в Турцию, стали бояться нового «нашумевшего» вируса коксаки. Он проявляется болезненными ранками во рту и красной кожной сыпью с волдырями. Как обезопасить себя от заболевания, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Коксаки, или же турецкая ветрянка, относится к группе энтеровирусов, которые активно размножаются в желудочно-кишечном тракте человека. С кровью они перемещаются по организму и инфицируют разные органы.

Из-за большого потока туристов и несоблюдения норм гигиены вирус быстро распространился в Турции. От него массово начали страдать отдыхающие, в основном, дети до 10 лет, так как они более уязвимы к болезням из-за неокрепшего иммунитета. Они же легко распространяют его дальше — в школах, детских садах, на игровых площадках.

Коксаки передается тремя способами: воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре; контактным путем через загрязненные вещи, игрушки, посуду; при употреблении зараженных продуктов и воды. Вирус можно «опознать» по следующим симптомам: резкому повышению температуры до 39–40 °C, сильной головной боли и раздражительности, характерной сыпи на ладонях, стопах и лице, отказу от еды из-за болезненных высыпаний во рту, диарее и рвоте.

«Существует 29 подтипов коксаки, подразделяющихся на два основных типа — A и B. Вирусы группы А обычно поражают кожу и слизистые оболочки, вызывают сыпь и лихорадку. Вирусы группы B могут провоцировать более серьезное течение болезни, поскольку инфицируют сердце, легкие, печень и поджелудочную железу», — рассказала и. о. заведующего КДО ДГКП № 8 им. А. Невского Елена Дубровская.

Также коксаки вызывает синдром «рука-нога-рот». Заболевшему становится тяжело ходить, принимать пищу и прикасаться к предметам из-за язвочек на теле.

При проявлении симптомов необходимо сесть на карантин. Лечения вируса нет: оно направлено на облегчение симптомов, но на сам вирус ничего не действует, даже антибиотики. Температуру можно сбить жаропонижающими, обильное питье спасет от обезвоживания. Также можно пользоваться успокаивающими лосьонами, чтобы снять зуд.