Вино от челябинского магната вошло в топ-5 Forbes

В сотню лучших вин России по версии известного журнала вошли четыре марки от Александра Аристова

Российское издание Forbes впервые опубликовало собственный рейтинг вин от отечественных производителей. По результатам дегустации вслепую и других оценок в сотню лучших вошли четыре марки от компании «Кубань-вино», принадлежащей известному челябинскому бизнесмену Александру Аристову.



Как сообщает Forbes, к испытаниям были допущены сухие белые и красные и классические игристые вина самого молодого года урожая из выпущенных в продажу. Минимальный объем партий не должен был быть меньше 900 бутылок. Экспертный совет, из членов которого формировались дегустационные комиссии, возглавил заместитель директора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии наук Александр Панасюк.

По результатам «слепой дегустации» пятое место в рейтинге российских вин заняла марка «Высокий берег. Мерло. Выдержанное», набравшая у экспертов 94 балла. На 13-м месте оказался брют (сухое шампанское) «Аристов. Кюве Александр». 57-е место рейтинга заняло «Шардоне. Сухое белое», 97-е место — «Красностоп Саперави. Сухое красное». Объем производства всех вин — более 65 миллионов бутылок в год.