Виктору Чернобровину и его подельникам продлили домашний арест до 12 июля

Экс-главу челябинского ПФР и его подчиненных обвинят в получении взятки на сумму 30 млн рублей

Накануне, 10 июля, Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил домашний арест бывшему управляющему региональным отделением Пенсионного фонда России и двум его подчиненным, которых обвинят в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Следствием установлено, что с 2017 по 2021 годы обвиняемые получили взятки на сумму около 30 млн. рублей от представителя охранной организации за заключение договоров на охрану подразделений фонда. Кроме того, по данным следствия, руководителем регионального отделения ПРФ приобретены два здания под нужды отделов по завышенной стоимости»,

— напоминают в пресс-службе.

Домашний арест продлили до 12 июля 2022 года.

Напомним, 3 июля 2021 года Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения Виктору Чернобровину. Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

22 июля 2021 года Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.