Виктория Абрамченко доложила Владимиру Путину о рекультивации Челябинской свалки

На месте полигона возведут теплицы

Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с Викторией Абрамченко, ранее занимавшей должность заместителя председателя правительства Российской Федерации. В рамках встречи президент поблагодарил ее за работу в правительстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.



Во время беседы Виктория Абрамченко рассказала, что крупнейшая в стране свалка, находящаяся в Челябинске была ликвидирована.

«Недавно общалась с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, он доложил, что ликвидирована крупнейшая в нашей стране свалка, как раз в городе Челябинске, и на ее месте на сегодняшний день губернатор вместе с мэром и жителями города планирует разбить теплицы и выращивать цветы. Мне кажется, это очень символично, когда такие опасные объекты с точки зрения здоровья людей и окружающей среды в дальнейшем будут приносить радость», — отметила Виктория Абрамченко.

По задаче президента к 2023 году должно было быть ликвидировано не менее 111 свалок. Ликвидировано 128 свалок в границе городов, которые непосредственно влияли на жизнь и здоровье людей. Напомним, что рекультивацию челябинской свалки завершили в октябре 2021 года.

Виктория Абрамченко пробыла в должности вице-премьера с 2020 года и занималась курированием вопросов экологии.