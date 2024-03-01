Викторина «Всей семьей — за Челябинск!» пройдет в дни президентских выборов

Ее главная задача — формирование семейных ценностей и традиций

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В дни президентских выборов в южноуральской столице состоится викторина «Всей семьей — за Челябинск!». Ее участники могут выиграть одну из трех квартир, один из десяти автомобилей и более трех сотен подарков, среди которых смартфоны и предметы бытовой техники.

Организатор викторины — общественная организация «Наш город». Цели и задачи — формирование семейных ценностей и традиций и развитие творческого потенциала жителей Челябинска.

Принять участие — очень просто: заполнить бланк, ответить на три вопроса, указать свои имя, фамилию и номер телефона. Часть бланка с ответами можно будет отдать специальным волонтерам с 15 по 17 марта. Найти их можно будет в спецпунктах, обустроенных рядом с избирательными участками.

Розыгрыш призов пройдет в эфире ОТВ 16, 17 и 19 марта. Подробности и условия конкурса — на официальном сайте проекта викторина74.рф.