Виктор Тихоненко, гендиректор регионального оператора капитального ремонта: «Мы должны были сделать это еще три года назад»

Новость о начавшемся крайне дорогостоящем (552 млн рублей) и неожиданном для жителей капитальном ремонте фасадов нескольких знаковых для города домов в самом центре Челябинска, который будет выполнять компания «Имексо», до того долгие годы показывавшая нулевую выручку и имевшая в штате лишь одного сотрудника, вызвала нешуточный резонанс.

Часть жителей домов, попавших под программу ремонта, собираются или уже написали обращения в контрольные и надзорные органы. Еще дальше пошел штаб челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, направивший заявления в прокуратуру, региональные управления Следственного комитета и Федеральной антимонопольной службы, а также в Главное контрольное управление Челябинской области.

Ситуацию прокомментировал заказчик этих работ — гендиректор СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Челябинской области» Виктор Тихоненко.

— Виктор Петрович, как и почему вообще возникла идея с капитальным ремонтом фасадов этих домов? Ведь часть из них уже проходила ремонт около трех лет назад...

— Дело в том, что в соответствии с существующей региональной программой капремонта работы по всем домам в Челябинской области распределены на трехлетние периоды. Действительно, у части домов, о которых идет речь, работы по капремонту фасадов были запланированы на плановый период 2019—21 год. А уже 2022-й.

При этом никаких работ на этих домах силами регоператора не выполнялось.

Более того, когда в 2018—19 годах разрабатывалась проектная документация по капремонту этих домов, получилось так (и это довольно частая практика), что полный состав, набор и объем работ, который необходим этим домам в соответствии с существующими методическими рекомендациями, просто превышал предельную стоимость, установленную действующим законодательством.

При этом такая проблема есть практически во всех регионах страны. В конце прошлого года вместе с представителями нашего министерства строительства и инфраструктуры я отчитывался о работе регоператора перед губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером, и удалось обсудить вопрос о пересмотре предельной стоимости.

В марте нынешнего года была еще одна встреча с губернатором, и уже удалось поднять вопрос о фасадах.

Учитывая важность работы над обликом города Челябинска, региональным оператором было подготовлено предложение о проведении капитального ремонта фасадов многоквартирных домов с их утеплением, которое было поддержано на совещании у губернатора Челябинской области.

— Но почему для капремонта фасадов были выбраны именно эти дома?

— Повторюсь, изначально они числились в планах региональной программы на 2019—21 годы. С фонда никто не снимал ответственности за выполнение региональной программы, все это висит над нами дамокловым мечом, и прокуратура спрашивает. Мы просто делаем то, что должны были сделать еще года два-три назад. Подняли старую проектно-сметную документацию, актуализировали ее в соответствии с новыми расценками и сметами, подготовили аукционную документацию, объявили аукцион.

— Почему надо обязательно утеплять-то фасады? Может быть, не всем это необходимо? В 14-этажках по проспекту Ленина и так едва ли не метровые стены. Да и жители недоумевают...

— Действительно, несколько домов нам заявляли, что не надо утепления. Но тогда меняется состав работ:

— при ремонте фасадов проводится заделка швов, ремонт входных групп, ремонт и восстановление герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования и др.;

— при утеплении фасада проводится ремонт несущих и ограждающих строительных конструкций здания; замена окон и дверей, относящихся к местам общего пользования, на энергосберегающие; ремонт штукатурного и окрасочного слоя стен полимерной штукатуркой с утеплением, др., что позволит повысить энергоэффективность домов и оформить фасады домов с учетом дизайн-кода города.

Мы очень стараемся сделать так, чтобы работы по домам были запланированы и выполнены не только с учетом сметы и расценок, но и с максимальным качеством и эстетикой.

Что же до работы с жителями — мы, конечно, уведомляли управляющие организации, и они собирали жильцов. Более того, мы еще в 2018—19 годах направляли собственникам предложение о проведении капремонта... Но собраний собственников в итоге проведено не было. А по законодательству в этом случае уже муниципалитет принимает решение о проведении капитального ремонта, уведомив собственников помещений о принятом решении.

— Тогда почему, несмотря на то что уже начались работы, даже не готова визуализация в паспортах фасада? Во всяком случае, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов не смог нам ее предоставить.

— В настоящее время в адрес регионального оператора уже переданы паспорта фасадов, заверенные главным архитектором Челябинска Павлом Крутолаповым. Стоит отметить, что внешний облик домов кардинально не изменится, цветовые решения останутся прежними.

— В любом случае для разработки проекта капремонта, да еще и с утеплением, нужны определенные основания для проведения тех или иных работ. Да хотя бы исследования на возможную аварийность — домам все-таки по 50 лет, и хотя фасадные плиты на них ни разу за это время не отслаивались... Были ли сделаны какие-то исследования технического состояния домов, их фасадов, их теплового качества, энергоаудит какой-то?

— Дело в том, что когда в 2018—19 годах разрабатывалась проектная документация (прошедшая госэкспертизу), у нас (как и любого другого фонда капремонта в стране), к большому сожалению, не было ни включенного в наши полномочия, ни обязательности проведения каких-либо инструментальных обследований зданий. В процессе разработки проектной документации проектировщиками было проведено визуальное обследование домов, в ходе которого установлена необходимость проведения капитального ремонта фасада с утеплением.

— В лот попали пять из шести 14-этажек по проспекту Ленина. Это единый комплекс зданий. Получается, что теперь один из домов, который не попал под капремонт, будет выглядеть немного, но иначе?

— У этого дома, в отличие от всех остальных, иной способ формирования накоплений на капремонт — не «общий котел», а спецсчет (а еще там собственное ТСЖ — Прим. ред.). Но мы координируем свою работу с администрацией Челябинска. И, возможно, все-таки удастся убедить жителей перейти от спецсчета в «общий котел». Потому что, ну поверьте, жильцам самим никогда не собрать такую сумму, которая может быть потрачена на капремонт фасада и его утепление (в среднем смета на каждую из 14-этажек — около 29—30 млн рублей. — Прим. ред.).





— Почему работы по 14 разным домам, каждый из которых сам по себе требует большого объема работ и компетенций от подрядчика (да и сметы там крупные — по нескольку десятков миллионов рублей) были объединены в один сверхкрупный лот размером в 552,4 миллиона?

— Объяснение очень простое. Действительно каждый дом сам по себе — достаточно серьезный объект, требующий от подрядчиков и квалификации, и опыта, и достаточно серьезной затратной части.

При этом, если работы, например, по все тем же 14-этажкам одного и того же проекта разбить по разным лотам и выиграют разные подрядчики, то они, вольно или невольно, даже если все сделают строго по проекту, сделают эти работы по-разному. Увы, такое бывает. Соответственно, есть риск того, что и выглядеть дома будут чуть-чуть, но по-иному.

Мы бы хотели избежать таких рисков, а один и тот же подрядчик все-таки будет делать одни и те же работы одинаково. Региональный оператор действовал и действует в соответствии и с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.

А тема с капремонтом и утеплением фасадов для нас, повторюсь, новая, своего рода экспериментальная. Хотя в других регионах страны — Нижний Новгород, Башкортостан, Москва — этот вид работ делают уже лет пять. Думаю, что подобные работы в итоге будут преобразованы в целую программу.

— А почему надо экспериментировать именно на этих домах, знаковых для города?

— Мы взяли те дома, которые уже стояли в планах Региональной программы и для которых уже была подготовлена проектная документация.

— Вас не удивило, что на электронный аукцион в 552,4 миллиона рублей подала заявку всего одна компания, да и то — из Уфы, с нулевой отчетностью в последние годы и одним сотрудником?

— Думал, честно говоря, что за этот лот будет драка. Что же до подрядчика — то он все-таки входит в реестр квалифицированных подрядчиков. В реестр включаются подрядные организации, прошедшие конкурсный отбор в рамках Постановления Правительства РФ № 615 комиссией на основании представленных документов, в том числе подтверждающих опыт выполнения работ, наличие необходимого количества квалифицированного персонала, наличие свидетельства СРО. Информация о проведении конкурсных отборов открыта.

— Должна ли компания-подрядчик согласовывать с вами своих субподрядчиков?

— В договоре прописана возможность привлекать субподрядные организации. В этом случае фонд должен быть в течение 10 дней уведомлен о том, кого именно к каким именно работам привлекают, со всеми данными на компанию-субподрядчика.

Кстати, план производства работ по каждому из объектов они уже представили.

— Как осуществляется строительный контроль за подрядчиком?

— Помимо организаций, которые привлечены к проведению строительного контроля, специалистами (кураторами) отделов службы технического заказчика регоператора осуществляется дополнительный строительный контроль на каждом объекте в процессе проведения капитального ремонта. Необходимо отметить, что региональный оператор (как заказчик) вправе расторгнуть договор с подрядной организацией, в том числе в одностороннем порядке с требованием о возмещении причиненных убытков, что в практике регионального оператора уже встречалось.

Комментарий к ситуации также прислали из министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Приводим его в полном объеме.

В соответствии с Постановлением 615-пп отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в два этапа.

На первом этапе министерством ведется реестр предварительного отбора и формируется реестр квалифицированных подрядных организаций. Предварительные отборы проводятся через официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и через электронную площадку ООО «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru).

Состав комиссии утвержден Приказом министерства, в который входят представители ведомства, регионального оператора, а также представители общественного совета. При этом в предварительных отборах имеют право принимать участие подрядные организации, соответствующие требованиям и предоставившие заявки в соответствии с Постановлением 615-пп. Предварительные отборы проводятся не реже одного раза в квартал.

Компанией ООО «ИМЕКСО» (ИНН 0276077988) были представлены все необходимые документы и заявка в соответствии с указанными требованиями, в том числе:

— копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации (Ассоциация «Строители Башкирии») с уровнем ответственности по договору строительного подряда — 3 млрд. руб.;

— копия штатного расписания участника предварительного отбора (количество штатных единиц — 80);

— копии документов, подтверждающих наличие в штате минимального количества квалифицированного персонала (копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов, аттестатов и удостоверений);

— копии исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг), копии актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, подтверждающих опыт работ в предыдущие 3 года, и т. д.

На основании этих и других предоставленных документов, 5 мая текущего года компания была включена в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области.

На втором этапе региональным оператором проводятся электронные аукционы по выбору подрядных организаций на выполнение работ из сформированного реестра.

Министерство не вправе устанавливать иные требования к участникам предварительного отбора, кроме требований, установленных Постановлением. Комиссией в рамках своих полномочий проверены сведения в части наличия права на выполнение работ, а также наличия минимального количества квалифицированного персонала, установленного Градостроительным кодексом. Данные, предоставленные организацией, подтверждаются информацией, размещенной на официальном сайте Национального объединения строителей «Нострой», уполномоченного на ведение национального реестра специалистов и единого реестра СРО.