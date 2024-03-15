«Город развивается, жители это видят. Парк „Притяжение“ — наша особая гордость, в этом году в нем запустим уникальный фонтан. Уже строим крытый парк аттракционов, проектируем термы, медицинский центр, отель и хоккейную школу. Это серьезный „набор“ улучшений, которые стали возможны именно в России последних десятилетий. Поэтому так важно обязательно принять участие в голосовании, выразить свою позицию, чтобы и в будущем город процветал, становился комфортней», — отметил Виктор Рашников.Напомним, что более 400 тысяч южноуральцев уже проголосовали на выборах президента. На три часа дня явка составила 18,4%. Голосование продлится до 20:00 воскресенья, 17 марта.