Виктор Мамин вручил дипломы челябинским выпускникам программы «Профессионалитет»

Торжественная церемония прошла в стенах Челябинского механико-технологического техникума

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин вручил дипломы выпускникам-отличникам Челябинского механико-технологического техникума, а также выпускникам, прошедшим обучение по федеральному проекту «Профессионалитет», сообщает пресс-служба регионального Минобра.

«Программа „Профессионалитет“ рассчитана на максимальное вовлечение, подготовку и адаптацию студентов к реальным условиям работы. В этом ее главный плюс — она очень гибкая, отвечает на конкретные запросы, требования и пожелания предприятий — партнеров программы. Ее выпускники точно будут востребованы»,— заявил Виктор Мамин.





Всего из Челябинского механико-технологического техникума в этом году выпускаются 277 ребят, и 36 из них — с красными дипломами. В рамках проекта «Профессионалитет» профессию получили 22 выпускника, в том числе пять отличников.





Перед началом церемонии директор техникума Андрей Андрющенко провел для Виктора Мамина экскурсию по своему ссузу. Когда-то на базе техникума открылись первые в регионе мастерские по федеральному проекту «Профессионалитет» в отрасли машиностроения. Партнерами техникума стали промышленная группа КОНАР и Тракторный завод «ДСТ-Урал». Сегодня техникум помогает решать проблему дефицита кадров на промышленных предприятиях региона.

Кстати, Челябинская область занимает лидирующие позиции по количеству образовательно-производственных центров федерального проекта «Профессионалитет».

Автор: Софья Слипченко