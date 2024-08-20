Виктор Христенко может стать почетным гражданином Челябинска

Его кандидатуру выдвинула комиссия городской думы

Комиссия по местному самоуправлению городской думы Челябинска предложила присвоить звание почетного гражданина города Виктору Христенко. Известный политик и общественный деятель является уроженцем Челябинска.

Виктор Христенко окончил Челябинский политехнический университет (ныне ЮУрГУ) по специальности «управление строительством» и «экономика». Позже он защитил кандидатскую диссертацию по специальности «управление» в Московском институте управления.

При губернаторе Петре Сумине Христенко работал в правительстве региона, а потом стал политиком федерального уровня — сначала первым заместителем премьер-министра России, а потом и министром промышленности РФ. Сейчас Христенко возглавляет Евразийскую экономическую комиссию.

«В рамках Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области он участвовал в разработке концепции промышленного комплекса региона, создании областной законодательной базы для новой рыночной экономики, занимался решением важнейших социально-экономических проблем области», — замечают в гордуме.

Общественный деятель часто бывает в родном Челябинске и поддерживает различные проекты ЮУрГУ.

Весной 2024 года в Челябинске была открыта персональная фотовыставка Виктора Христенко. Политик впервые выступил перед публикой в качестве фотохудожника.



Кстати, Виктор Христенко уже является почетным гражданином Челябинской области. Это звание ему присвоили в 2023-м.