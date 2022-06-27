Виктор Иванов: «Все попытки России решить конфликт на Украине мирным путем были исчерпаны»

Адвокат коллегии адвокатов «Юрист» поделился мнением о специальной военной операции

Адвокат коллегии адвокатов Челябинской области «Юрист» Виктор Иванов считает, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было крайней мерой, продиктованной сложившейся геополитической ситуацией. Об этом он сказал в комментарии для ИА «Первое областное».

«На момент начала спецоперации все попытки России решить конфликт в Украине были исчерпаны. С 2014 года велись переговоры, подписывались соглашения о прекращении огня между украинскими силами, силами Донецкой и Луганской Народных Республик. Но несмотря на все договоренности боевые действия со стороны Украины продолжились. Решение о проведении военной спецоперации было вынужденным и обоснованным», — уверен собеседник информагентства.

Также Виктор Иванов поделился своим мнением о последствиях санкций, наложенных на Россию из-за проведения ею специальной военной операции.

«Полагаю, в краткосрочной перспективе неизбежны трудности, но, уверен, мы их преодолеем. Сейчас видно, что часть санкций, направленных в адрес России, выходят боком самим санкционерам. Надеюсь, в дальнейшем это станет сдерживающим фактором в санкционном давлении на Россию», — сказал представитель адвокатского сообщества.