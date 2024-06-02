VIII Парижский полумарафон проходит в Челябинской области

Участие в забеге принимают более двух тысяч человек

Сегодня, 2 июня, в селе Париж Нагайбакского района проходит одно из самых главных спортивных событий — VIII Парижский полумарафон. На старты вышли как профессиональные бегуны, так и любители, причем самых разных возрастов. Предусмотрен и велозабег, передает ИА «Первое областное».

География участников обширна — в Париж съехались спортсмены и гости из 36 российских регионов. Всего предусмотрено шесть дистанций:

Основной забег протяженностью 21,1 км;

Дистанции-спутники на 10 и 5 км для участников от 16 и 14 лет;

Детские забеги на дистанции 150 метров и 1 километр;

Скандинавская ходьба протяженностью 5 км;

Велозаезд протяженностью 10 км;

Парижская миля протяженностью 1,6 км.

Маршрут дистанций пролегает по улицам Парижа и государственному заказнику. Стартуют участники от Эйфелевой башни.

Первые финишеры уже есть: участники скандинавской ходьбы преодолели свою 5-километровую дистанцию. Первая среди женщин — Галина Киселева из Курганской области. Она одержала победу и в прошлом году.

«У вас здесь всегда такая радостная атмосфера. Я, наверное, ни на одном старте не видела такой атмосферы. Я ведь еще и бегаю, была на чемпионатах мира и Европы. Но здесь самая лучшая атмосфера, самая замечательная, доброжелательная. Всегда окажут помощь, расскажут, покажут, помогут. Лучше места нет на земле, чем челябинский Париж»,— поделилась эмоциями Галина Киселева.

Абсолютным чемпионом Парижского полумарафона стал Вениамин Каныбеков из Уфы. Дистанцию 21,1 километра он преодолел за 1 час 7 минут и 26 секунд. Среди женщин самой быстрой оказалась спортсменка из Екатеринбурга Александра Морозова. На преодоление самой длинной дистанции ей потребовался 1 час 16 минут и 8 секунд.

Но Парижский полумарафон — это не только праздник спорта. Для гостей работают различные развлекательные площадки, выставки, лавки с сувенирами, а на сцене выступают творческие коллективы.

Посмотреть трансляцию марафона можно на сайте 1obl.tv.