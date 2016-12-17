46 школ в Ленинском районе не соответствуют требованиям безопасности

В образовательных учреждениях отсутствуют камеры наблюдения.
Уровень безопасности в челябинских школах сочли недостаточным. Особенно остро проблема стоит в Ленинском районе: во многих образовательных учреждениях отсутствуют камеры видеонаблюдения. Наличия камер требуют нормы. В ближайшие 2 года видеонаблюдение появится в каждой школе города.
Прокуратура Ленинского района всерьез обеспокоена безопасностью учеников. В некоторых школах и детсадах до сих пор не установлены камеры видеонаблюдения. Такая проблема наблюдается во всех районах города, хотя камеры в образовательных учреждениях должны находиться по требованиям нормативного законодательства. По словам помощника прокурора Ленинского района Александра Устюжанина, выявленные нарушения необходимо устранить. Соответствующее представление уже направили в комитет образования Челябинска.
— Безопасность образовательных учреждений — очень сложный вопрос, которому мы уделяем много внимания. Главное, чтобы родитель чувствовал, что ребенок в безопасности, когда его приводят в школу или детский сад. В образовательных учреждениях должны быть установлены камеры видеонаблюдения. Ряд имеет камеры внутренние, но нужны и внешние, — сообщила сайту «Первый областной» глава комитета по делам образования Светлана Портье.
Сейчас 96 процентов школ оборудованы камерами видеонаблюдения, но в детских садах процент существенно ниже. В рамках программы «Профилактика терроризма и экстремизма» на установку камер выделено 2 миллиона рублей. Нарушения, выявленные прокуратурой, будут устранены в ближайшие 2 года.
Фото: powervideo.ru