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/ Момент лобового столкновения фуры и «Киа» попал на запись регистратора

Момент лобового столкновения фуры и «Киа» попал на запись регистратора

Авария произошла под Челябинском.
сегодня в 08:49
  |  Общество

Накануне на автодороге в сторону Кременкуля произошла крупная авария. На трассе в Челябинской области лоб в лоб столкнулись большегруз «Исузу» и легковой автомобиль «Киа». Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как «Рио» вылетает на встречную полосу, прямо под колеса фуры. Сообщается, что авария обошлась без жертв.

Мы проезжали, и машины столкнулись прямо перед нами. Мы звонили в областную полицию, чтобы дать запись с видео регистратора. Все живы. — поделился автомобилист Дмитрий Суворов.

Авария спровоцировала трудности на дороге в обоих направлениях.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, проводится административное расследование.

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