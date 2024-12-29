Въездная стела «Сатка» признана лучшей в России

В народном голосовании Челябинская область обошла Кировскую, а также Чеченскую республику

Въездная стела города Сатка в Челябинской области признана лучшей в России по итогам народного голосования в финале всероссийского конкурса, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Конкурс проходил при поддержке Минстроя России.

В номинации «Въездные стелы муниципальных образований» в тройку лидеров вошли Челябинская и Кировская области и Чеченская республика.

Всего в финале проголосовали более 155 тысяч человек, в том числе за Сатку было отдано 41 307 голосов (за вятскую стелу проголосовали 34 955 человек, за стелу Веденского района Чечни — 20 918).

Глава Саткинского района Александр Глазков поблагодарил жителей области и округа, трудовые коллективы, правительство Челябинской области, всех друзей из других регионов за активное голосование, и отдельно — Группу Магнезит, архитектора Ивана Коржева и ООО «РМП», при чьем непосредственном участии была создана стела.