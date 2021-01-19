Въезд в Златоуст с трассы М-5 осветят

Ранее муниципалитет не имел права благоустраивать этот участок

Пропустить въезд в Златоуст на трассе М-5 «Урал» в районе Балашихи в темное время суток было несложно. Участок дороги не освещался. Над решением проблемы в администрации начали работать давно. Дело в том, что эта земля не принадлежала муниципалитету, а следовательно никаких работ по благоустройству город на ней проводить по закону не имел права.

«Встретились с руководителем ФКУ Упрдор „Южный Урал“ Сергеем Бойко. Обсудили перспективы. Решили с Сергеем Александровичем вопрос о передаче участка дороги от поворота с М-5 до ул. Осипенко на Балашихе в муниципальную собственность. Пока данный отрезок не относится к городу, мы не вправе его обустраивать и освещать», — рассказал глава Златоуста максим Пекарский.

Сейчас в мэрии оформляют все необходимые документы. Когда участок будет передан муниципалитету, на нем проведут линию наружного освещения. Дорожники тоже не останутся в стороне. Упрдор «Южный Урал» займется светильниками в районе въезда в Златоуст с трассы М-5.

Максим Пекарский добавил что, если все службы сработают четко, освещение на въезде появится уже в этом году.