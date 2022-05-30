Ветреную и дождливую погоду прогнозируют в Челябинской области

Столбики термометров в регионе покажут до +20°C

В последний весенний день, 31 мая, в Челябинской области ожидаются дожди и грозы. Погода будет ветреной, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этой ночью столбики термометров в регионе покажут от +5 до +10°C. Днем воздух прогреется от +15 до +20°C, на крайнем юге — до +23°C. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и грозы. В ночные часы температура воздуха составит от +7 до +9°C, днем потеплеет от +16 до +18°C. Ветер западный, северо-западный от 7 до 12 метров в секунду, днем порывы могут достигать 15 метров в секунду.