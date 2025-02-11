Ветреную погоду без осадков прогнозируют в Челябинской области 12 февраля

Местами сохранится тепло около нуля градусов

В среду, 12 февраля, оттепели в Челябинской области не ожидается, но и ощутимого похолодания пока не будет: градусники покажут слабый минус или чуть ниже −5°C. Ночью местами сохраняются морозы. Снега в областном Гидрометеоцентре по-прежнему не прогнозируют.

«К территории Челябинской области продвигается ложбина северного циклона. Существенных осадков не ожидается, но усилится ветер западной четверти. Под влиянием теплого сектора циклона ожидаются туманы», — рассказали синоптики.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске могут опуститься до −15°C, днем поднимутся до −3°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области на юге и крайнем западе температура упадет до −21°C, местами достигнет −16°C. В целом градусники покажут от −12 до −17°C. Днем будет от −1 до −6°C. Переменная облачность, в отдельных районах туман и изморозь. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, в северных районах порывы до 16 метров в секунду.