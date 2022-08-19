Ветреную погоду без осадков обещают в Челябинской области

Утром будет прохладно, днем в регионе существенно потеплеет

Сегодня, 19 августа, в Челябинской области ожидается до +23°C. Погода будет ветреной, осадков не ожидается, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинской области будет около +8°C, днем столбики термометров поднимутся до +18, +23°C. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков. Утром температура воздуха составит около +7°C, днем воздух прогреется до +19, +21°C. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.