Ветреную погоду без осадков обещают жителям Челябинской области

Жары сегодня не ожидается

Сегодня, 14 августа, в Челябинской области ожидается до +24°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ожидается переменная облачность, осадков не будет.

Днем в регионе столбики термометров покажут от +19 до +24°C. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Переменная облачность, без существенных осадков.

В Челябинске сегодня воздух прогреется до +22, +24°C. Синоптики обещают солнечную погоду, осадков не будет. Ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду.