Ветреную и пасмурную погоду обещают жителям Челябинской области

Ртутные столбики покажут до +21 градуса, на юге региона будет теплее

27 июня в Челябинской области ожидается пасмурная погода, местами пройдет небольшой дождь. Тепла синоптики областного Гидрометеоцентра южноуральцам не обещают.

Сегодня в Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснением, осадков не ожидается. В утренние часы столбики термометров покажут около +9°С, днем потеплеет до +20°С. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня утром температура воздуха составит около +11°С, днем термометры поднимутся до +21°С, на юге обещают до +24°С. Облачно с прояснением, в горных районах возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.