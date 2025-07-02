Ветреную и дождливую, но теплую погоду прогнозируют в Челябинской области 2 июля

Местами прогремят грозы

Сегодня, 2 июля, в Челябинской области воздух может прогреться до +27°C. Но настроение южноуральцам испортят кратковременные дожди с грозами и даже шквалистым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около 25—27°C со знаком плюс. Может пройти кратковременный дождь. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит +24°C. День выдастся пасмурным. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Миассе — под копирку.

Жителям Снежинска и Озерска достанется малооблачная погода. Утром вероятен умеренный кратковременный дождь. Потеплеет до +23°C. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте зафиксируются на +22°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, слабый.

В Аше будет около +23°C и дождь. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Градусники в Бредах покажут +27°C. Дождь. Ветер юго-западного направления, около 5 метров в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от +22 до +27°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать от 15 до 18 метров в секунду.