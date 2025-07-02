Сегодня, 2 июля, в Челябинской области воздух может прогреться до +27°C. Но настроение южноуральцам испортят кратковременные дожди с грозами и даже шквалистым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске ожидается около 25—27°C со знаком плюс. Может пройти кратковременный дождь. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.
Дневной прогрев в Магнитогорске составит +24°C. День выдастся пасмурным. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.
В Миассе — под копирку.
Жителям Снежинска и Озерска достанется малооблачная погода. Утром вероятен умеренный кратковременный дождь. Потеплеет до +23°C. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.
Столбики термометров в Златоусте зафиксируются на +22°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, слабый.
В Аше будет около +23°C и дождь. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
Градусники в Бредах покажут +27°C. Дождь. Ветер юго-западного направления, около 5 метров в секунду.
В целом температура в регионе установится в пределах от +22 до +27°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер южной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать от 15 до 18 метров в секунду.