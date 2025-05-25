Ветрено и прохладно будет в Челябинской области 25 мая

К вечеру выглянет солнце

Сегодня, 25 мая, градусники в Челябинской области покажут максимум +15°C. Практически без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают дневной прогрев до +14°C и облачную погоду с прояснением. Ветер северный, до 8 метров в секунду с порывами до 13.

В Магнитогорске температура может подняться до +16°C. Облачно, к вечеру прояснится. Ветер северный, до 8 метров в секунду.

В Златоусте солнечно и 14°C тепла. Также ветрено.

В Аше тоже солнечно. Воздух может прогреться до +18°C. Ветер северного направления, до 4 метров в секунду.

В Трехгорном градусники покажут +15°C. Преимущественно ясно. Ветер северный, до 5 метров в секунду.

В целом по области дневная температура будет варьироваться в пределах от +10 до +15°C. Облачно с прояснением, существенных дождей не будет. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду. Вероятны порывы до 14 метров в секунду.