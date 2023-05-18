Ветрено и дождливо будет в Челябинской области 19 мая

Ночью по-прежнему ожидаются заморозки

В пятницу, 19 мая, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. В регионе сохранится ветреная погода. Столбики термометров будут варьироваться в пределах от +12 до +20 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на пятницу ожидается плюс 6—8 градусов, днем температура воздуха составит плюс 16—18 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер восточного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики прогнозируют небольшой дождь утром и днем. Столбики термометров покажут до +13 градусов. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду.

В Златоусте в пятницу будет пасмурно и всего плюс 9—11 градусов. Ветер восточный до 5,5 метра в секунду.

В Озерске будет теплее — до +15 градусов. Горожанам также обещают пасмурную погоду, без осадков.

В целом в Челябинской области в ночные часы ожидается от +3 до +8 градусов, при прояснении заморозки до −3 градусов. Днем будет плюс 15—20 градусов, в горах и низинах — до +12 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер восточного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.