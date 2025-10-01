Ветрено будет в Челябинской области 2 октября

Осадки ожидаются только ночью

В четверг, 2 октября, в Челябинской области ночью местами еще пройдет дождь со снегом, днем осадки прекратятся на всей территории региона. Температура воздуха поднимется до +11 градусов, но день выдастся ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники предстоящей ночью покажут от +3 до +5°C, днем — от +7 до +9°C. Преимущественно солнечно, без дождя. Ветер северный, от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться от 0 до +5°C, но может опуститься и до −3°C. Местами пройдут небольшие смешанные осадки. Днем воздух прогреется до +6…+11°C. Переменная облачность, без погодных сюрпризов. Ветер северного направления, от 5 до 10 метров в секунду, локально с порывами до 14 метров в секунду.