Ветреная и снежная погода ожидается в Челябинской области

День будет теплым

Сегодня, 25 декабря, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег, местами возможны метели. Столбики термометров вновь поднимутся до плюсовых отметок, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этим утром покажут около −5°С, днем ожидается от 0 до +2°С. Ветер восточного направления с переходом на южный 8—13 метров в секунду. Облачная погода с прояснением и небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.

В Челябинской области температура воздуха в утренние часы составит около −3°С, местами ниже. Днем будет от −3 до +2°С. Ветер восточный с переходом на южный от 8 до 13 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснением и небольшие осадки в виде мокрого снега и переохлажденного дождя. Локально возможны метели. На дорогах гололед.