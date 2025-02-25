Ветклиники Челябинской области на день снижают цены на стерилизацию

Акция помогает регулировать численность бездомных и домашних животных

25 февраля отмечают Всемирный день стерилизации домашних животных (SpayDay). Многие клиники в этот день делают хорошие скидки на соответствующие операции. Какая польза от стерилизации самому животному и человеку, рассказала и. о. начальника Сосновской ветстанции Ольга Мстоян.

Пожалуй, главное предназначение таких операций — возможность регулировать численность домашних и бездомных животных.

«Собака может приносить приплод два раза в год, а кошки — три или даже четыре раза. Чем топить или куда-то выбрасывать щенков и котят, лучше один раз провести стерилизацию и не знать забот с потомством», — замечает врач.

По словам доктора, урон здоровью такие операции не наносят — у животных просто отключается репродуктивная функция. После стерилизации и кастрации они становятся более спокойными и даже дольше живут. Иногда кастрированные коты и собаки полнеют, но это вызвано не самой операцией, а неправильным питанием.

Кастрированные коты перестают метить свою территорию, а собаки больше не дерутся с сородичами до крови за даму сердца. У кошек снижается вероятность развития опухолей яичников и матки. Словом, во всем одни плюсы.

«Проводить стерилизацию и кастрацию можно с четырех-семи месяцев. Верхней возрастной планки нет. Но стоит помнить, что пожилые животные плохо переносят наркоз — у них может не выдержать сердце. Чем моложе животное, тем легче оно переносит операцию», — говорит Ольга Мстоян.

Кстати, сейчас в Челябинской области стерилизуют не только собак и кошек, но и других экзотических домашних животных — енотов, хорьков и норок.

Дешевле всего в Челябинске стоит кастрация котов — от 1,5 тысячи рублей. Дороже всего — стерилизация крупной собаки — около 10 тысяч рублей.