Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей к 9 Мая. Как сообщает «Российская газета», выплаты россияне получат по указу президента Российской Федерации «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».
Единовременную выплату получат те жители России и Прибалтики, которые принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Деньги будут переданы ветеранам одновременно с пенсией.
По данным пресс-службы Пенсионного фонда России, на выплату претендуют 33,2 тысячи россиян.