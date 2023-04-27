Послания начнут разносить на следующей неделе, 2 мая. Все отправления будут доставлены до дня Великой Победы.
«В каждом письме будет открытка с поздравлением в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным», — уточняют на почте.
Если ветерана не окажется дома, например, он переехал на дачу или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а почтальон в течение этого времени придет к ветерану еще несколько раз.