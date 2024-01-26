Ветераны Великой Отечественной из Челябинской области получат открытки от Путина

Президент поздравит пенсионеров с 80‑летием снятия блокады Ленинграда

На Южном Урале 135 ветеранов Великой Отечественной войны получат персональные поздравления от президента России Владимира Путина с 80-летием снятия блокады Ленинграда, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Все адресаты участвовали в боях за Ленинград и имеют медали «За оборону Ленинграда» либо награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Если получателя не окажется дома, замечают на почте, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а почтальон в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.

Между тем блокадники из Кыштыма рассказали о своей жизни в осажденном Ленинграде — во время войны они были детьми.



Ранее школьник из Снежинска обнародовал дневник прадеда из блокадного Ленинграда.

