Ветераны Великой Отечественной войны могут отправиться в бесплатное путешествие по России и странам СНГ на поездах и самолетах. А человек, сопровождающий ветерана, имеет право купить билет по льготному тарифу, сообщает телеграм-канал объясняем.рф.
Так, бесплатные авиабилеты в города России и СНГ предоставляют:— «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» (с 3 по 12 мая);
— «РусЛайн» (с 29 апреля по 15 мая);
— NordStar (с 1 по 10 мая);
— «Азимут» (с 1 по 31 мая);
— Smartavia (с 4 по 16 мая);
— Nordwind (с 1 по 20 мая);
— «Ямал» (с 1 по 12 мая);
— Utair (круглый год).
Условия сопровождения ветерана опубликованы на сайтах компаний-перевозчиков.
Поездами дальнего следования ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны вместе с сопровождающими могут путешествовать в любое время.
Также в Челябинской области дети погибших защитников Отечества могут получить компенсацию на проезд к месту захоронения своих родителей на себя и на сопровождающего.