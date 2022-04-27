Ветераны ВОВ из Челябинской области могут бесплатно путешествовать по стране

Билеты можно оформить на поезда и самолеты

Ветераны Великой Отечественной войны могут отправиться в бесплатное путешествие по России и странам СНГ на поездах и самолетах. А человек, сопровождающий ветерана, имеет право купить билет по льготному тарифу, сообщает телеграм-канал объясняем.рф.

Так, бесплатные авиабилеты в города России и СНГ предоставляют:

— «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» (с 3 по 12 мая);

— «РусЛайн» (с 29 апреля по 15 мая);

— NordStar (с 1 по 10 мая);

— «Азимут» (с 1 по 31 мая);

— Smartavia (с 4 по 16 мая);

— Nordwind (с 1 по 20 мая);

— «Ямал» (с 1 по 12 мая);

— Utair (круглый год).

Условия сопровождения ветерана опубликованы на сайтах компаний-перевозчиков.

Поездами дальнего следования ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны вместе с сопровождающими могут путешествовать в любое время.

Также в Челябинской области дети погибших защитников Отечества могут получить компенсацию на проезд к месту захоронения своих родителей на себя и на сопровождающего.