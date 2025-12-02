Ветераны СВО смогут стать лидерами Челябинской области

Они проходят обучение в региональной программе «Герои Южного Урала»

В Челябинской области успешно реализуется программа переобучения для ветеранов СВО. Военнослужащие, вернувшиеся с передовой, становятся кадровым резервом. Проект, инициированный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, помогает раскрыть лидерский потенциал участников, а также показать, как использовать боевой опыт и дисциплину в мирной жизни.

«Участники специальной военной операции — это люди, вставшие на защиту своего государства и своих сограждан. Своим поступком они уже проявили высокий патриотизм и готовность служить во благо Отечества. Именно такими качествами и должны обладать управленческие кадры. И программа „Герои Южного Урала“ — грамотная инициатива губернатора Челябинской области. Участники программы смогут получить не только необходимую теоретическую базу, но и что более важно — познать все основы государственного управления на практике. И ряды управленцев пополнят новые профессиональные кадры», — отметил глава Коркинского муниципального округа Александр Орел.

За год обучения участники программы могут попробовать себя в работе вместе с наставниками. Благодаря комплексному подходу, после завершения проекта они сразу смогут приступить к работе.