Ветераны СВО смогут проходить санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Соцфонда

Ранее такое право имели лишь те, кто получил травму на производстве

С 2025 года ветераны боевых действий, участвовавшие в спецоперации, могут проходить реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального Фонда России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте правительства страны.

«Ветеранам будет обеспечен проезд в реабилитационный центр и обратно, медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение»,— уточняется в пояснительной записке.

Подать заявление на прохождение реабилитации в таком центре могут ветераны СВО, имеющие соответствующие медицинские показания. Для этого необходимо обратиться в территориальный отдел Социального фонда с заявлением о предоставлении такой услуги. Сделать это можно и на портале «Госуслуги».

Продолжительность санаторно-курортного лечения составляет не более трех недель. Такая возможность ветеранам СВО предоставляется раз в год.

Отметим, всего в России 11 таких центров. Ближайший к Челябинской области находится в Тюмени.