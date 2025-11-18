Ветераны СВО реализуются в мирной жизни благодаря программе «Герои Южного Урала»

Получив дипломы, они смогут трудоустроиться и работать на благо Родины

Программа «Герои Южного Урала» дает возможность ветеранам СВО из Челябинской области реализоваться в мирной жизни. 60 участников проекта изучают экономику, госуправление и другие направления, чтобы впоследствии трудоустроиться и работать на благо людей и страны.

«Многие ребята, пройдя обучение, смогут стать полезными для своих территорий, работать в администрациях, в общественных организациях, помогать семьям сослуживцев. Каждый из нас, кто прошел через СВО, ищет, где может быть нужным. И если раньше мы защищали страну с оружием в руках, то теперь можем делать это через труд и заботу о людях»,— отметил ветеран СВО Владимир Изгагин.

На проекте ветераны спецоперации получают новые знания и совершенствуются в выбранных направлениях. В этом им помогают наставники.

Обучение продлится год, оно предусматривает не только теорию, но и стажировки. Летом 2026 года выпускники получат дипломы и смогут трудоустроиться в органы власти, госструктуры или на предприятия.

Ранее участник программы «Герои Южного Урала» Алексей Рожков принял участие в заседании Общественной молодежной палаты при Заксобрании Челябинской области.