Ветераны СВО провели урок мужества в челябинской Публичной библиотеке

Защитники Родины рассказали о военном опыте и причинах начала спецоперации

Участники программы «Герои Южного Урала» ветераны СВО Алексей Рожков и Павел Сагдиев провели в челябинской Публичной библиотеке урок мужества. Защитники Родины рассказали слушателям о причинах начала конфликта, своем боевом опыте и участии в освобождении Бахмута, Мариуполя и других территорий, сообщили в пресс-службе библиотеки.

Спикеров гостям представила директор библиотеки Наталья Диская. Она подчеркнула, что участники СВО — настоящие герои нынешнего времени, которые не боятся трудностей и опасностей.

Алексей Рожков и Павел Сагдиев — действительно настоящие герои. Алексей Рожков — старший сержант 810-й гвардейской бригады морской пехоты, заместитель командира взвода. За подвиги в зоне СВО и не только он награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За службу на Северном Кавказе», «Участнику миротворческого контингента в Нагорном Карабахе» и другими. Сейчас он является депутатом Законодательного собрания Челябинской области VIII созыва, зампредседателя Ассоциации ветеранов СВО Челябинской области, участвует в программе «Герои Южного Урала» и активно помогает бывшим участникам спецоперации найти свое место в жизни.

Павел Сагдиев, который также отважно выполнял задачи СВО, сейчас проходит стажировку в Публичной библиотеке в рамках губернаторского проекта «Герои Южного Урала».

Ветераны СВО успешно адаптируются в мирной жизни. Например, участник программы «Герои Южного Урала» Александр Заозеров преподает детям сослуживцев английский язык.